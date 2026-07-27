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Более 1 км сетей водоснабжения и водоотведения обследовал робот-диагност в Самаре

Специальное оборудование используют для поиска утечек в особо сложных случаях.

Источник: РКС-Самара

Робот-диагност обследовал более километра водопроводных и канализационных сетей в Самаре в 2026 году. Его используют для поиска утечек в особо сложных случаях. Речь идет о таких повреждениях трубы, когда очень трудно сразу понять, где они произошли.

«Специальный управляемый робот едет по трубе, снимает все изнутри и передает картинку на экран. Можно визуально определить место и характер повреждения, разработать алгоритм его устранения», — рассказали в пресс-службе «РКС-Самара».

За полгода робот проверил 1029 метров линий ХВС и водоотведения диаметром более 400 мм. За этот же период специалисты группы диагностики ресурсоснабжающей компании нашли 40 колодцев, которые оказались под слоем асфальта или грунта, и обследовали 170 метров трасс силовых кабелей и других подземных коммуникаций. Благодаря этому при будущих вскрытиях их целостность не будет нарушена.