Более 1 км сетей водоснабжения и водоотведения обследовал робот-диагност в Самаре

За полгода робот проверил 1029 метров линий ХВС и водоотведения диаметром более 400 мм. За этот же период специалисты группы диагностики ресурсоснабжающей компании нашли 40 колодцев, которые оказались под слоем асфальта или грунта, и обследовали 170 метров трасс силовых кабелей и других подземных коммуникаций. Благодаря этому при будущих вскрытиях их целостность не будет нарушена.