Для жителей Ялты организуют кухни во дворах

«Горячее питание для жителей негазифицированных домов. Сейчас актуализируем списки, и для каждого многоквартирного дома, где нет газа, организуем площадки для приготовления пищи — установим плиты, столы и палатки во дворах. Будем просить старших домов подключаться к организации — надеюсь на содействие», — написал Олефиренко в своем канале в МАКС по итогам расширенного аппаратного совещания.