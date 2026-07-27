Для жителей Ялты организуют кухни во дворах

«Горячее питание для жителей негазифицированных домов. Сейчас актуализируем списки, и для каждого многоквартирного дома, где нет газа, организуем площадки для приготовления пищи — установим плиты, столы и палатки во дворах. Будем просить старших домов подключаться к организации — надеюсь на содействие», — написал Олефиренко в своем канале в МАКС по итогам расширенного аппаратного совещания.
По его информации, работа уже стартовала. Параллельно прорабатывается вопрос с предпринимателями о приготовлении готовых обедов по себестоимости.
«Те, кто готов помочь жителям, получат меры поддержки и субсидии», — подчеркнул первый замглавы администрации города.
Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что в городе открыты «Центры содействия», где можно зарядить мобильные телефоны в случае необходимости.