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Для жителей Ялты организуют кухни во дворах

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл — РИА Новости Крым. В Ялте для жильцов негазифицированных домов организуют работу кухонь во дворах, где все желающие смогут приготовить себе еду. Об этом сообщил первый заместитель главы администрации Ялты Сергей Олефиренко.

Источник: РИА "Новости"

«Горячее питание для жителей негазифицированных домов. Сейчас актуализируем списки, и для каждого многоквартирного дома, где нет газа, организуем площадки для приготовления пищи — установим плиты, столы и палатки во дворах. Будем просить старших домов подключаться к организации — надеюсь на содействие», — написал Олефиренко в своем канале в МАКС по итогам расширенного аппаратного совещания.

По его информации, работа уже стартовала. Параллельно прорабатывается вопрос с предпринимателями о приготовлении готовых обедов по себестоимости.

«Те, кто готов помочь жителям, получат меры поддержки и субсидии», — подчеркнул первый замглавы администрации города.

Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что в городе открыты «Центры содействия», где можно зарядить мобильные телефоны в случае необходимости.

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