После шторма электричество вернули в дома 15 тысяч жителей Ростова

В Ростове-на-Дону электричество после шторма вернули в 2600 домов, в которых проживают 15 тысяч человек. Об этом со ссылкой на АО «Донэнерго» сообщают городские власти.
В работе остаются девять высоковольтных линий. За сутки в строй ввели 35 подобных объектов. В распределительной сети без напряжения пока находятся более 38 воздушных линий, при этом подача ресурса восстановлена по 62 линиям.
— Задействовали 30 бригад и 28 единиц спецтехники. Работы будут вестись круглосуточно до полного подключения, — говорится в сообщении.
По линии МКП «Ростгорсвет» зафиксировали более 300 порывов сетей освещения, эти аварии устаняют шесть ремонтных бригад на шести машинах.
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