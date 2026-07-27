Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ультрамарафонец добежал из Москвы до Ямала меньше чем за два месяца

Ультрамарафонец Альберт Окотэтто завершает забег из Москвы в Ноябрьск.

Ультрамарафонец Альберт Окотэтто завершает забег из Москвы в Ноябрьск. Он начал свой путь 1 июня, а до финиша добрался вечером 27 июля, на пять дней раньше запланированного срока.

Утром Окотэтто пересек границу Ямало-Ненецкого автономного округа. На пути к финишу его встретили представители Ассоциации коренных народов Севера «Ямал-потомкам!» в национальных костюмах, сообщает «Север-пресс». До финиша у стелы в честь 50-летия Ноябрьска ему оставалось около 50 километров.

«Первых эмоций еще нет. Я еще не добежал и не должен расслабляться до самого финиша. Сейчас сделаю фотографии и побегу дальше», — цитирует спортсмена «Ямал-Медиа».

Ежедневно марафонец преодолевал 55−60 километров. В 2024 году он уже пробежал почти 1200 километров от Харпа до Ноябрьска за 19 дней.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.