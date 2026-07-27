Нижегородский технопарк «Старк» получит 200 млн рублей из федерального бюджета

Более 200 миллионов рублей из федерального бюджета направят на поддержку нижегородского технопарка «Старк». Распоряжение о выделении субсидии подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, уточнили в областном правительстве.
Средства предназначены для развития инженерной инфраструктуры технопарка. Это позволит запустить новые производственные линии и создать порядка ста рабочих мест.
Площадка «Старка» будет ориентирована на малые и средние предприятия в сфере станкостроения, металлообработки, машиностроительной отрасли и производства деталей для автомобилей.
Общий бюджет проекта превышает 450 млн рублей. 200 млн из них внесет управляющая компания, еще 50 млн — региональная казна. Остальное — федеральная субсидия. Проект рассчитан до 2037 года.