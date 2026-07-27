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Противодиверсионный катер Балтийского флота получил имя погибшего на СВО Героя России

Теперь он носит имя Героя Российской Федерации Владислава Бочарова.

В Балтийске состоялась церемония переименования противодиверсионного катера «П-389». Теперь он носит имя Героя Российской Федерации Владислава Бочарова. Церемония прошла 26 июля в Военной гавани Балтийска во время мероприятий, посвященных Дню Военно-морского флота России. Об этом сообщила пресс-служба Балтийского флота.

Как пояснили «Новому Калининграду» в пресс-службе Балтийского флота, Владислав Бочаров проходил службу в соединении морской пехоты Балтийского флота. В 2025 году он погиб в ходе специальной военной операции. Позднее за совершенный подвиг военнослужащему посмертно присвоили звание Героя Российской Федерации.

Решение о присвоении катеру имени Героя России было объявлено в ходе торжественного митинга, состоявшегося в Военной гавани Балтийска. В мероприятии приняли участие командующий Балтийским флотом адмирал Сергей Липилин, военнослужащие и почетные гости.

Ранее сообщалось, что в 2026 году в Калининградской области решили отказаться от проведения военно-морского парада в честь Дня ВМФ. Праздничные мероприятия в Балтийске ограничились концертной программой, проходом яхт и показательными выступлениями.

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