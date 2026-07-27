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В Калининграде «автомеханик» без мастерской брал машины на ремонт, чтобы ездить по своим делам

Одного из владельцев несколько месяцев кормили обещаниями вернуть Ford Focus.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде 36-летний мужчина забирал у горожан автомобили якобы на ремонт, а затем использовал их для личных поездок. Об этом пресс-служба регионального УМВД пишет в своей группе во «ВКонтакте» в понедельник, 27 июля.

В органы обратился 61-летний калининградец. Он нашёл на сайте объявлений мастера по ремонту двигателей, связался с ним и отдал Ford Focus вместе с ключами. В обещанный срок автомобиль к хозяину не вернулся. Несколько месяцев «механик» находил новые причины, почему работа ещё не закончена, а затем сменил номер и пропал.

Полицейские разыскали мужчину и обнаружили, что никакой мастерской у него нет. Ford Focus изъяли и вернут владельцу. Оказалось, эта история была не единственной: задержанного подозревают ещё в нескольких подобных случаях. На калининградца завели уголовные дела по ч. 2 и ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), ему грозит до десяти лет лишения свободы.

В Калининграде автомеханик пообещал недорого отремонтировать Mercedes, но так и не вернул машину владельцу.

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