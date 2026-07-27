В Калининграде «автомеханик» без мастерской брал машины на ремонт, чтобы ездить по своим делам

В органы обратился 61-летний калининградец. Он нашёл на сайте объявлений мастера по ремонту двигателей, связался с ним и отдал Ford Focus вместе с ключами. В обещанный срок автомобиль к хозяину не вернулся. Несколько месяцев «механик» находил новые причины, почему работа ещё не закончена, а затем сменил номер и пропал.