Глава Городца Александр Мудров отреагировал на атаку БПЛА по региону

В ночь на сегодня Нижегородская область вновь столкнулась с угрозой — на регион были направлены беспилотные летательные аппараты. Ситуацию прокомментировал глава Городецкого округа Александр Мудров.
В Городецком округе, по словам Александра Мудрова, продолжается работа по консолидации усилий для поддержки защитников страны. Местные волонтёрские пункты открыты для всех, кто готов внести свой вклад: добровольцы помогают в сборе и отправке гуманитарных грузов, а также участвуют в других формах содействия.
Ведётся активный набор в отряд БАРС‑НН. Участники отряда могут быть задействованы не только в логистической и гуманитарной работе, но и в мероприятиях по обеспечению безопасности — в том числе в рамках боевого дежурства для защиты воздушного пространства Городецкого округа.
Желающие присоединиться могут вступить в группу «Центра помощи участникам СВО» и подобрать подходящий волонтёрский пункт. Важен каждый вклад — совместная работа позволяет эффективнее решать поставленные задачи и оказывать необходимую поддержку.
Ранее более 700 ветеранов СВО подали документы в нижегородские колледжи.