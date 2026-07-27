В мэрии Калининграда сообщили об угнетенном состоянии Северного вокзала

«Пресс-служба озвучивает уже состоявшееся решение, поэтому дату ремонта я пока не готов назвать, — добавил он. — Вот когда вопрос по финансированию будет решён, и будут определены сроки и порядок ремонта, мы, естественно, будем оповещать пассажиров, что там будут проводиться ремонтные работы, что порядок прохода к поездам будет меняться. Думаю, Елена Ивановна [Дятлова] не удивилась бы, если б мы ей сказали то же самое. Она прекрасно знает, что такое процесс бюджетирования и внеплановые работы. Никакой трагедии нет. Опять-таки, можно было бы действительно купить банку клея, но мы не хотим делать тяп-ляп. Это не в наших правилах».