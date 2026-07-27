В мэрии Калининграда сообщили об угнетенном состоянии Северного вокзала

В мэрии Калининграда обратили внимание на «угнетенное состояние» Северного вокзала. О том, что железнодорожникам необходимо привести вокзал в порядок, в минувшую пятницу журналистам сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова во время осмотра отремонтированной городом площадки перед вокзалом.
«Очень хочется, чтобы вместе с нами отработала железная дорога, потому что-то, что у них там завешено [баннерами], нужно восстанавливать после зимы. И мы об этом неоднократно говорили с коллегами из РЖД, чтобы весь облик этой зоны был хороший и красивый. Видите, в каком состоянии там лестничные марши? Подпорная стенка с отвалившейся плиткой. Все это, конечно, нужно приводить в порядок, потому что это немножко угнетает. Коллеги обещали это выполнить, потому что хотелось бы, чтобы вся эта зона была хороша», — заметила глава.
В свою очередь начальник отдела корпоративных коммуникаций Калининградской железной дороги (филиала ОАО «РЖД») Александр Першин сообщил «Новому Калининграду», что проблема ремонта лестничных маршей на вокзале уже обсуждается.
«Состояние выходов к поездам мы знаем не понаслышке и заранее. Та лестница, которая ведёт на нижнюю платформу, там раскрошилась плитка. Но поскольку в инвестпрограмме и в планах капитального ремонта на этот год Северный вокзал не стоял, то дирекция пассажирских обустройств сейчас прорабатывает варианты изменения переносов финансирования с одной строки на другую», — сообщил он.
Першин также добавил, что проблема находится в процессе решения, но «делать работу тяп-ляп в КЖД не хотят».
«Пресс-служба озвучивает уже состоявшееся решение, поэтому дату ремонта я пока не готов назвать, — добавил он. — Вот когда вопрос по финансированию будет решён, и будут определены сроки и порядок ремонта, мы, естественно, будем оповещать пассажиров, что там будут проводиться ремонтные работы, что порядок прохода к поездам будет меняться. Думаю, Елена Ивановна [Дятлова] не удивилась бы, если б мы ей сказали то же самое. Она прекрасно знает, что такое процесс бюджетирования и внеплановые работы. Никакой трагедии нет. Опять-таки, можно было бы действительно купить банку клея, но мы не хотим делать тяп-ляп. Это не в наших правилах».
Напомним, что ремонт покрытия у Северного вокзала проводила компания «Мосинжиниринг». Контракт с ней был заключен по максимальной стоимости — за 24 513 849 рублей.
В конце июня компанию намерены были привлечь к ответственности за то, что ее сотрудники подрубили корни дерева у входа на Северный вокзал.
«На месте зафиксировано грубое нарушение правил охраны зеленых насаждений, — отметили специалисты регионального минприроды. — Так, в ходе осмотра территории было обнаружено, что под укрывным материалом находятся корни деревьев, поврежденные в ходе производства работ по благоустройству территории. Сотрудники оперативно демонтировали ткань и заактировали все имеющиеся повреждения корневой системы».