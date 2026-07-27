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Андрей Кропоткин поздравил Балтрайон с 79-летием

В «Киноленде» для гостей устроили семейный праздник.

Источник: Клопс.ru

Председатель Заксобрания Калининградской области Андрей Кропоткин принял участие в праздновании 79-летия Балтийского района. Об этом парламентарий рассказал «Клопс».

Юных гостей угостили сладкой ватой, к ним пригласили аниматоров и организовали дискотеку. Представителям старшего поколения показали фильм об истории района.

«Для меня Балтийский район — это прежде всего люди, — отметил Андрей Кропоткин. — Несколько поколений жителей. Они здесь росли, создавали семьи, работали, строили дома, школы, предприятия и формировали тот характер района, который мы знаем сегодня».

По словам председателя Заксобрания, такие встречи помогают сохранять связь между поколениями. Старожилы вспоминают прошлое, молодёжь узнаёт историю края, а дети начинают чувствовать район своим домом и малой родиной.