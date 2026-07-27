Андрей Кропоткин поздравил Балтрайон с 79-летием

Председатель Заксобрания Калининградской области Андрей Кропоткин принял участие в праздновании 79-летия Балтийского района. Об этом парламентарий рассказал «Клопс».
Юных гостей угостили сладкой ватой, к ним пригласили аниматоров и организовали дискотеку. Представителям старшего поколения показали фильм об истории района.
«Для меня Балтийский район — это прежде всего люди, — отметил Андрей Кропоткин. — Несколько поколений жителей. Они здесь росли, создавали семьи, работали, строили дома, школы, предприятия и формировали тот характер района, который мы знаем сегодня».
По словам председателя Заксобрания, такие встречи помогают сохранять связь между поколениями. Старожилы вспоминают прошлое, молодёжь узнаёт историю края, а дети начинают чувствовать район своим домом и малой родиной.