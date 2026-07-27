Волгоградские школьники отдохнут в новом учебном году 126 дней

Школьники в новом учебном году получат 126 дней каникул с учетом летних. Как сообщил ТАСС со ссылкой на рекомендации Минпросвещения, учиться же им придется 170 дней.
В 2026—2027 учебном году продолжительность обучения для 2-х −11-х классов составит 170 дней, для первоклассников с учетом дополнительных каникул — 165 дней.
Общее количество каникулярных дней в течение учебного года для учащихся 2−11 классов достигнет 29 дней. Для первоклассников с дополнительными каникулами — 36 дней в течение учебного года.