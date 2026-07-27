В Самаре усилят контроль за источниками выбросов сероводорода в Куйбышевском районе

По итогам проверки в течение двух недель под руководством губернатора планируется провести встречу с руководителями предприятий. От них ждут не общих комментариев, а конкретных предложений: в первую очередь инвестиционных программ, в которых будет прописано, как именно предприятия намерены скорректировать технологические процессы и устранить причины выбросов.