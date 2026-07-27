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В Самаре усилят контроль за источниками выбросов сероводорода в Куйбышевском районе

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в региональном правительстве 27 июля обозначил остроту проблемы с превышением предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода в воздухе в Куйбышевском районе Самары.

Источник: Коммерсантъ

По данным мониторинга, в том числе от Росгидромета и локальных систем контроля, серьезные превышения ПДК фиксируются в районе практически ежедневно, а ситуация, по оценке главы региона, не решается системно.

В связи с этим Вячеслав Федорищев дал ряд поручений. В течение семи дней правительство региона совместно с Росприроднадзором должно направить официальные запросы и получить исчерпывающие объяснения от установленных источников выбросов. Параллельно вместе с природоохранной прокуратурой предстоит провести проверку работающих в районе предприятий.

По итогам проверки в течение двух недель под руководством губернатора планируется провести встречу с руководителями предприятий. От них ждут не общих комментариев, а конкретных предложений: в первую очередь инвестиционных программ, в которых будет прописано, как именно предприятия намерены скорректировать технологические процессы и устранить причины выбросов.

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