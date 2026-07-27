Из-за редкой болезни голова мужчины стала похожа на открытый мозг

У 23-летнего жителя провинции Хунань (Китай) по фамилии Ли из-за утолщения кожи на голове образовались складки, которые внешне напоминают извилины мозга, пишет South China Morning Post.
Юноша впервые заметил, что кожа на его голове становится более жесткой несколько лет назад. Со временем ситуация ухудшилась. К 14 годам утолщенная кожа составляла уже половину волосистой части головы, что сказалось на внешнем виде подростка. Он испытывал психологический дискомфорт и обратился в местную больницу, где врачи попытались удалить лишнюю кожу. Последствии юноша обращался еще в несколько больниц, но ему отказывали в проведении очередной операции, так как из-за предыдущего хирургического вмешательства на его голове остались шрамы, а здоровой кожи было не так много.
Складчатая пахидермия кожи головы.
(Фото: zusenjka / Shutterstock / FOTODOM).
В итоге ему удалось попасть на консультацию к врачу Чжоу Вэю из больницы Чжуннань при Уханьском университете, который диагностировал у Ли редкое заболевание — складчатую пахидермию кожи головы. Точные причины развития недуга неизвестны, однако считается, что болезнь не является врожденной, не связана с какими-либо сопутствующими нарушениями и влияет только на внешний вид.
В июле прошлого года хирурги приступили к первому этапу лечения и установили в здоровых тканях на голове Ли специальные расширители, чтобы увеличить количество нормальной кожи и впоследствии перекрыть ею участки, с которых удалят огрубевшую кожу. Потребовалось 11 месяцев, чтобы образовалось необходимое для последующей операции количество здоровой кожи. Недавно хирурги завершили второй этап лечения, операция продлилась три часа и прошла успешно.
Нос мужчины увеличился и перекрыл губы.
Ранее сообщалось о случае 68-летнего Джерарда МакАлиса из Килмакольмма (Шотландия). Его нос увеличился до такой степени, что закрыл собой губы и значительную часть лица.
У мужчины был тяжелый случай ринофимы — заболевания, при котором увеличивается количество сальных желез и соединительной ткани, что приводит к отекам, покраснению и образованию «шишек» на носу.
МакАлис думал, что в мире происходят вещи важнее, и не настаивал на оказании ему медицинской помощи. В итоге его жена нашла клинику эстетической хирургии в Глазго, где ему провели операцию, благодаря которой нос принял более подходящий лицу размер. Хирургическое вмешательство продлилось более четырех часов.
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