Из-за редкой болезни голова мужчины стала похожа на открытый мозг

Юноша впервые заметил, что кожа на его голове становится более жесткой несколько лет назад. Со временем ситуация ухудшилась. К 14 годам утолщенная кожа составляла уже половину волосистой части головы, что сказалось на внешнем виде подростка. Он испытывал психологический дискомфорт и обратился в местную больницу, где врачи попытались удалить лишнюю кожу. Последствии юноша обращался еще в несколько больниц, но ему отказывали в проведении очередной операции, так как из-за предыдущего хирургического вмешательства на его голове остались шрамы, а здоровой кожи было не так много.