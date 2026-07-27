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Топ-менеджера уволили за загрузку документов в DeepSeek

Суд также встал на сторону работодателя.

Источник: РБК Life

Топ-менеджера московской инженерной компании уволили за загрузку служебных документов в DeepSeek. Причиной для расторжения трудового договора стало разглашение коммерческой тайны, сообщает Anti-malware.

Женщина проработала директором по продажам менее полугода. Ее зарплата превышала 800 тыс. руб. В компании заявили, что сотрудница неоднократно нарушала порядок обращения с конфиденциальными данными.

Она пересылала служебные документы по корпоративной почте, однако при этом добавляла личный адрес в скрытую копию. Несколько файлов оказались загружены в китайскую нейросеть DeepSeek. В итоге сотрудница была уволена по инициативе работодателя.

Женщина не согласилась с решением компании и обратилась в суд. Она требовала изменить формулировку на «по соглашению сторон», а также компенсацию в размере 5 млн руб.

Работодатель заявил, что действия сотрудницы создавали угрозу перехвата информации. Суд также не нашел необходимости в отправке документов на стороннюю почту или загрузке их в нейросеть. Действия работницы были признаны грубым нарушением трудовых обязанностей и разглашением коммерческой и служебной тайны.

Представители компании также сообщили, что после раскрытия конфиденциальной информации во время переговоров один из поставщиков перестал выходить на связь. Кроме того, работодатель заявил о систематическом невыполнении плана продаж.

Компания предлагала бывшей сотруднице мировое соглашение. Организация была готова изменить формулировку увольнения и выплатить более 400 тыс. руб. компенсации, но женщина отказалась. В итоге суд отклонил все ее требования.

Сколько рабочих задач доверяют ИИ.

Согласно отчету компании Google, среднестатистический сотрудник использует ИИ лишь для 21% рабочих задач. Менее 10% взаимодействий с Gemini были направлены на автоматизацию нерутинной когнитивной работы.

В США Gemini используют около 70% профессий. При этом общее количество специальностей, где используется ИИ, составляет 90% рынка труда в США.

Компания обнаружила зависимость между использованием ИИ и уровнем дохода. В организации заметили, что увеличение медианного заработка в определенной профессии на 1% связано с увеличением уровня использования ИИ на 2,68%.

Исследование также показало, что ИИ используют представители рабочих профессий. Электрики, например, с его помощью ищут схемы электропроводки, а автомеханики — двигателей.

Читайте РБК Life в «Максе».

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