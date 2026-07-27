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Россиян предупредили о новом способе мошенничества с QR-кодами для оплаты

Доцент Щербаченко: мошенники начали использовать QR-коды для кражи денег.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Злоумышленники начали активно использовать подмену QR-кодов для хищения средств, расклеивая фейковые стикеры в общественных местах, предупредил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

«С ростом бесконтактных платежей аферисты нашли очень удобный способ кражи денег. Они меняют настоящие QR-коды на фейковые, которые ведут на поддельные страницы оплаты. Их часто применяют на вокзалах и аэропортах. Мошенники клеят фейковые QR-коды на стойках информации, автоматах по продаже билетов, вендинговых аппаратах и даже на парковках», — сказал Щербаченко NEWS.ru.

По словам эксперта, схема также распространена в общественном транспорте, на остановках, в кафе и ресторанах, а также в торговых центрах и магазинах.

Мошенники часто заходят вечером и незаметно наклеивают свои стикеры поверх настоящих QR-кодов, пояснил Щербаченко. Такие поддельные коды ведут на фишинговые страницы, где жертва добровольно вводит данные своей карты, отметил специалист. Он порекомендовал внимательно осматривать стикеры перед сканированием и насторожиться, если QR-код выглядит новым, кривым или наклеен поверх старого.