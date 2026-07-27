Россиян предупредили о новом способе мошенничества с QR-кодами для оплаты

«С ростом бесконтактных платежей аферисты нашли очень удобный способ кражи денег. Они меняют настоящие QR-коды на фейковые, которые ведут на поддельные страницы оплаты. Их часто применяют на вокзалах и аэропортах. Мошенники клеят фейковые QR-коды на стойках информации, автоматах по продаже билетов, вендинговых аппаратах и даже на парковках», — сказал Щербаченко NEWS.ru.