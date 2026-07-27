Белоруска заявила в милицию на парня, который обещал целовать ее ноги

Так, в милицию обратилась 25-летняя минчанка. В интернете она познакомилась с жителем Бреста, который после недолгой переписки признался ей в любви. Несколько месяцев минчанка встречалась с мужчиной, считая, что они — пара. Поклонник охотно раздавал обещания: «До конца жизни я с тобой, ноги буду целовать!». А после откровений поделился проблемами в бизнесе.