Аварийные бригады направили в Ростовскую область из соседних регионов

— 26 бригад энергетиков из «Кубаньэнерго», «Волгоградэнерго», «Астраханьэнерго» и «Калмэнерго» направляются в донской регион на помощь ростовским коллегам. Часть из них уже прибыла к местам назначения и приступила к выполнению работ, — сообщает пресс-служба ПАО «Россети Юг».