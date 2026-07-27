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Аварийные бригады направили в Ростовскую область из соседних регионов

Энергетиков из соседних регионов задействовали в ликвидации последствий стихии на Дону.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовскую область направили дополнительные аварийные бригады из соседних регионов. Об этом говорится на сайте ПАО «Россети Юг».

— 26 бригад энергетиков из «Кубаньэнерго», «Волгоградэнерго», «Астраханьэнерго» и «Калмэнерго» направляются в донской регион на помощь ростовским коллегам. Часть из них уже прибыла к местам назначения и приступила к выполнению работ, — сообщает пресс-служба ПАО «Россети Юг».

Напомним, ураганный ветер и грозовые ливни, которые обрушились на Ростовскую область на выходных, нарушили работу энергообъектов в некоторых районах региона.

Добавим, к этому моменту электричество вернули в дома 15 тысяч жителей Ростова-на-Дону.

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