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Защитник воронежского «Факела» стал лучшим в 1 туре РПЛ по числу касаний мяча

Кампанию Журавлеву составили Габараев и Юрганов.

Источник: Комсомольская правда

Защитник воронежского «Факела» Юрий Журавлев стал лучшим в первом туре РПЛ по касаниям мяча (123). Об этом сообщает статистический ресурс Opta.

В тройку лучших также вошли еще два защитника «огнеопасных» — Альберт Габараев (104) и Игорь Юрганов (98). Кстати, все трое вошли в ТОП-3 «Факела» по касаниям мяча за последние четыре сезона в РПЛ.

Напомним, что 25 июля воронежский клуб потерпел антиволевое поражение от махачкалинского «Динамо» (1:2). Теперь 2 августа «Факел» сыграет в Краснодаре с местным одноименным клубом. Матч начнется в 18:15.

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