Силы НАТО приступили к учениям в воздушном пространстве Эстонии

Маневры продлятся с 27 июля по 2 августа. Самолеты будут летать на малых высотах — не ниже 152 метров (500 футов) — над всей территорией страны. В программу могут войти и сверхзвуковые полеты. Их согласуют с гражданскими диспетчерами, а сами вылеты выполнят на заданных высотах.