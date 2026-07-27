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Силы НАТО приступили к учениям в воздушном пространстве Эстонии

В Эстонии стартовали масштабные летные учения сил НАТО. Об этом сообщил Генеральный штаб Сил обороны балтийской республики.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Полеты и их элементы необходимы для обеспечения готовности самолетов НАТО к реагированию на воздушные инциденты», — отмечается в пресс-релизе.

Маневры продлятся с 27 июля по 2 августа. Самолеты будут летать на малых высотах — не ниже 152 метров (500 футов) — над всей территорией страны. В программу могут войти и сверхзвуковые полеты. Их согласуют с гражданскими диспетчерами, а сами вылеты выполнят на заданных высотах.

Как напомнили в ведомстве, воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы патрулируют ВВС стран НАТО по решению Североатлантического совета. Основные базы альянса в регионе — авиабаза Эмари в Эстонии и авиабаза Шяуляй в Литве. Именно оттуда поднимаются в небо самолеты, обеспечивающие патрулирование.

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