Комментарий ВТБ по итогам заседания ЦБ РФ

При этом на розничном рынке складывается уникальная конфигурация. Одновременно с тем, что доходность вкладов остаётся двузначной, кредитные ставки серьезно отошли от своих максимумов. Например, стоимость рыночных ипотечных программам на конец июня составила в среднем 19,15% годовых (минус 1 п.п. с января), средние ставки потребкредитов сейчас составляют от 29,3% против 32% в начале года, а в сегменте автокредитования ставки с учётом субсидий производителей стартуют с 0,01%".