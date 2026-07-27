Почти 100% абитуриентов подали заявления в вузы через «Госуслуги»

4,3 млн заявлений — изначально подано на портале. Это на 72% больше, чем в прошлом году. 552 тысячи заявлений отслеживалось или редактировалось на портале после офлайн-подачи. 58 тысяч заявлений подали иностранцы, в том числе 19 тысяч через приложение ruID, благодаря которому поступить в вуз можно еще до визита в Россию.