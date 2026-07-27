Почти 100% абитуриентов подали заявления в вузы через «Госуслуги»

В России почти 1,3 млн человек подавали заявления через «Госуслуги» — это 94% абитуриентов. Об этом рассказали в Минцифры.
Сегодня на портале публикуются конкурсные списки. Оценить свои шансы на поступление и подать согласие на зачисление можно будет до 12:00 5 августа. Для поступающих без вступительных испытаний и поступающих на целевое обучение — до 12:00 1 августа (время московское).
После зачисления все студенты смогут перейти с «Госуслуг» в чат своего курса в мессенджере MAX. Также на портале для них будут сформированы электронный студенческий билет и электронная зачетка.
4,3 млн заявлений — изначально подано на портале. Это на 72% больше, чем в прошлом году. 552 тысячи заявлений отслеживалось или редактировалось на портале после офлайн-подачи. 58 тысяч заявлений подали иностранцы, в том числе 19 тысяч через приложение ruID, благодаря которому поступить в вуз можно еще до визита в Россию.
58% абитуриентов выбрали очную форму обучения, 16% очно-заочную, 27% — заочную. В числе самых востребованных специальностей в этом году информатика и вычислительная техника, менеджмент, экономика, юриспруденция, педагогическое образование.
В Москву подали заявления 511 тысяч человек, в Санкт-Петербург — 212 тысяч, в Казань — 90 тысяч, в Екатеринбург — 82 тысячи, в Новосибирск — 64 тысячи, в Ростов-на-Дону — 53 тысячи, в Нижний Новгород — 50 тысяч, в Уфу — 45 тысяч, в Краснодар — 45 тысяч, в Томск — 40 тысяч.
Приемная кампания на бакалавриат, специалитет и базовое высшее образование на платные места, а также в аспирантуру и магистратуру продолжается. Дату, до которой можно подать заявление вуз, можно уточнить с помощью сервиса «Подбор вуза», указывают в Минцифры.