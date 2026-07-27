Любопытный заяц вышел к машине охотинспектора в Воротынском районе

В Воротынском округе охотинспектор встретил на лесной дороге необычайно смелого зайца. Вместо того чтобы скрыться, зверек подошел почти вплотную к служебному автомобилю. Кадрами поделились в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.
Специалисты пояснили, что такое поведение для зайцев нехарактерно. Обычно дикие животные воспринимают шум и движение автомобиля как угрозу и стараются как можно быстрее скрыться. При сильном стрессе заяц может либо убежать, либо замереть в надежде остаться незамеченным.
Из-за особенностей зрения зайцы не всегда правильно оценивают расстояние до движущихся объектов и их скорость. В районах, где часто ездят автомобили, животные со временем могут стать менее пугливыми, однако это не означает, что они перестают бояться людей.
В ведомстве напомнили, что при встрече с диким зайцем не стоит пытаться приблизиться к нему, погладить или взять на руки. Лучше избегать резких движений и громких звуков, медленно отойти и дать животному возможность самостоятельно покинуть место. Также специалисты не рекомендуют подкармливать зайцев, поскольку человеческая пища может причинить им вред.
Если же животное выглядит раненым или нуждается в помощи, нижегородцев просят не трогать его самостоятельно, а сообщить о находке на «Зеленый телефон» Минлесхоза по номеру 8 (831) 433−22−11.
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