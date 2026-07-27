Региональное управление МЧС предупреждает о грозе и усилении ветра в Калининградской области. Непогода ожидается во второй половине дня 27 июля. Информацию об этом опубликовали в канале РСЧС в МАХ.
«Ожидаются грозы, ливневые дожди, при грозе порывы ветра 12−14 метров в секунду по Калининградской области. Смещение с юго-запада на северо-восток. Сейчас гроза в Железнодорожном. В ближайшие три часа. Будьте осторожны», — говорится в сообщении.
Во время грозы запрещено выходить в море и реки на маломерных судах. Также не рекомендуют приближаться к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне и стоять рядом с окном. Кроме того, нельзя находиться около деревьев или рядом с опорами линий электропередачи, работающими светофорами, осветительными установками.
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