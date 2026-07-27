Раскрыт неоднозначный характер влияния дофамина на развитие мигрени

В прошлом исследователи предполагали, что дофамин может быть связан с развитием мигрени, так как некоторые симптомы мигрени похожи на те неприятные ощущения, которые часто связываются с изменением уровня дофамина в организме. Для раскрытия этой связи исследователи провели серию экспериментов на крысах, у которых был поврежден ген, отвечающий за обратный захват дофамина в нейронах мозга.