DS: турецкие истребители F-16 начнут нести боевое дежурство над странами Балтии

Эскадрилья будет размещена на эстонской авиабазе Амари с августа по ноябрь. Она будет выполнять круглосуточные задачи по быстрому реагированию на нарушения воздушного пространства. Самолеты и их личный состав сейчас проходят подготовку на фоне растущей обеспокоенности по поводу риска распространения украинского конфликта на регион, говорится в статье.