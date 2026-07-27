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DS: турецкие истребители F-16 начнут нести боевое дежурство над странами Балтии

В рамках операции НАТО ВВС Турции готовятся к выполнению миссии воздушной полиции в Балтийском регионе.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Турецкая газета Daily Sabah пишет, что эскадрилья Pars в составе пяти истребителей F-16 и 76 членов экипажа на днях передислоцируется со своей базы Диярбакыр на юго-востоке Турции в Эстонию, которая, в отличие от других стран Балтии, не располагает собственными истребителями.

Эскадрилья будет размещена на эстонской авиабазе Амари с августа по ноябрь. Она будет выполнять круглосуточные задачи по быстрому реагированию на нарушения воздушного пространства. Самолеты и их личный состав сейчас проходят подготовку на фоне растущей обеспокоенности по поводу риска распространения украинского конфликта на регион, говорится в статье.

Это стратегически важно для обороны восточного фланга НАТО. Это… укрепит международное сдерживание, будет способствовать проведению совместных операций с союзными войсками и поможет им повысить свой стратегический потенциал.

подполковник Оздемир
командир эскадрильи

Оздемир сказал, что их миссия будет в основном состоять в отслеживании нарушений воздушного пространства и реагировании на неопознанные летательные аппараты.

Pars — это эскадрилья, которая отлично зарекомендовала себя как во внутренних, так и в международных миссиях. Мы уверены, что выполним эту задачу наилучшим образом и представим Турцию в небе Балтии.

подполковник Оздемир
командир эскадрильи

Первый лейтенант Озмен, член эскадрильи, добавил, что турецкие военно-воздушные силы превосходят своих коллег благодаря жесткой, дисциплинированной и непрерывной подготовке.

Издание напоминает, что безопасность воздушного пространства стран Балтии обеспечивается странами — членами НАТО с 2004 года, когда Эстония, Латвия и Литва присоединились к НАТО. Страны — члены альянса, обладающие необходимыми возможностями, добровольно участвуют в миссии воздушной полиции стран Балтии, при этом каждые четыре месяца они меняются.

Планируется, что Турция также примет участие в миссии воздушной полиции в Румынии с декабря 2026 по март 2027 года.

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