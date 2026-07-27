Куряне выбрали проект памятника Леониду Брежневу

Памятник будет установлен за счет внебюджетных средств и станет подарком Курску от заместителя председателя совета директоров фармацевтического холдинга «Фармэко», почетного гражданина Курской области Геннадия Дюмина. Идея установки памятника и расходы по изготовлению и монтажу — на нем. Господин Хинштейн поблагодарил его за инициативу и «вклад в общее дело по увековечиванию выдающихся курян».