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В Нижнем Новгороде водителя автобуса уволили за неприличный жест пассажиру

В Нижнем Новгороде водителя автобуса № 97 уволили за неприличный жест пассажиру.

Источник: РИА Новости

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июл — РИА Новости. Водителя автобуса, который показал неприличный жест пассажиру, пожаловавшемуся на неработающий терминал оплаты, уволили, сообщает Центр развития транспортных систем (ЦРТС) Нижегородской области.

На прошлой неделе в ЦРТС поступило обращение нижегородца, связанное с качеством обслуживания на автобусном маршруте № 97 «Мостоотряд — Улица Деловая».

«Гражданин сообщил, что при попытке оплаты проезда картой терминал не выдал билет. При повторной попытке высветилась информация об ошибке. При этом оплата в других автобусах до этого проходила успешно. Пассажир сообщил водителю о неисправности терминала и покинул транспортное средство. В ответ водитель сделал неприличный жест рукой», — сообщили в ЦРТС региона.

Обращение жителя Нижнего Новгорода направили перевозчику ООО «Столица Авто» с просьбой разобраться в конфликтной ситуации.

«В ответном обращении руководитель ООО “Столица Авто” сообщил, что по результатам проведенной проверки водитель указанного автобуса уволен. От лица организации были принесены извинения за уже бывшего сотрудника», — сообщили в региональном Центре развития транспортных систем.