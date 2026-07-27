В Нижнем Новгороде водителя автобуса уволили за неприличный жест пассажиру

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июл — РИА Новости. Водителя автобуса, который показал неприличный жест пассажиру, пожаловавшемуся на неработающий терминал оплаты, уволили, сообщает Центр развития транспортных систем (ЦРТС) Нижегородской области.
На прошлой неделе в ЦРТС поступило обращение нижегородца, связанное с качеством обслуживания на автобусном маршруте № 97 «Мостоотряд — Улица Деловая».
«Гражданин сообщил, что при попытке оплаты проезда картой терминал не выдал билет. При повторной попытке высветилась информация об ошибке. При этом оплата в других автобусах до этого проходила успешно. Пассажир сообщил водителю о неисправности терминала и покинул транспортное средство. В ответ водитель сделал неприличный жест рукой», — сообщили в ЦРТС региона.
Обращение жителя Нижнего Новгорода направили перевозчику ООО «Столица Авто» с просьбой разобраться в конфликтной ситуации.
«В ответном обращении руководитель ООО “Столица Авто” сообщил, что по результатам проведенной проверки водитель указанного автобуса уволен. От лица организации были принесены извинения за уже бывшего сотрудника», — сообщили в региональном Центре развития транспортных систем.