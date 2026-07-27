Для Молодежного парламента Воронежской области установили критерии эффективности

Работу молодых парламентариев в регионе будут оценивать по новым показателям. Норму об этом внесли в областной закон о Молодежном парламенте.
С инициативой ввести такие поправки выступил сам Молодежный парламент региона, который действует при Воронежской облдуме. Цель изменений — повысить эффективность работы молодежного парламента. Теперь у него есть полномочия утверждать для себя ключевые показатели эффективности по таким направлениям, как содействие законотворчеству, экспертно-аналитическая деятельность, публичная активность и взаимодействие с территориями.
— Введение критериев оценки призвано повысить мотивацию членов парламента и укрепить их ответственность за решение поставленных задач, — отметила председатель Молодежного парламента Мария Русина.
Также в новой версии закон определяет предельный возраст члена МП (до 35 лет включительно), после 36-го дня рождения члены Молодежного парламента должны будут досрочно сложить полномочия. Также молодежные парламентарии будут получать удостоверения формата, одобренного облдумой.
— Принятый закон — логическое продолжение курса на переформатирование деятельности Молодежного парламента. Наша задача состояла в том, чтобы превратить его из дискуссионной площадки в полноценный инструмент создания и реализации инициатив, востребованных молодежью. Закрепление ключевых показателей эффективности — это переход от формального участия к измеримому результату. Мы рассчитываем, что обновленные подходы позволят Молодежному парламенту выдвигать больше конкретных законодательных предложений и социальных проектов, которые найдут реальное применение в жизни Воронежской области, — подчеркнул председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов.