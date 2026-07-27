Ветераны СВО почтили память детей, погибших в Донбассе

«Пока мы их помним, они живы. Наш долг — сохранить историческую память и сделать все, чтобы это не повторилось. Именно для этого наши боевые товарищи сражаются на фронте, а те, кто вернулся домой, сегодня участвуют в акции», — сказал Горох, слова которого РИА Новости процитировали в пресс-службе ассоциации.