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Ветераны СВО почтили память детей, погибших в Донбассе

Горох назвал сохранение памяти о детях-жертвах войны в Донбассе долгом россиян.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Сохранение памяти о детях-жертвах войны в Донбассе является долгом россиян, заявил исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Владимир Горох.

В Донецкой Народной Республике 27 июля отмечается День памяти детей-жертв войны в Донбассе. Дата призвана увековечить память детей, погибших с 2014 года на территории Донбасса под огнем ВСУ. Ежегодно акции памяти о погибших детях Донбасса проходят не только в ДНР, но и во многих городах России.

«Пока мы их помним, они живы. Наш долг — сохранить историческую память и сделать все, чтобы это не повторилось. Именно для этого наши боевые товарищи сражаются на фронте, а те, кто вернулся домой, сегодня участвуют в акции», — сказал Горох, слова которого РИА Новости процитировали в пресс-службе ассоциации.

Акция-реквием, посвященная Дню памяти детей-жертв войны в Донбассе, прошла в понедельник в Зале памяти и скорби в Музее Победы на Поклонной горе в Москве. Организаторами всероссийской акции стали Ассоциация ветеранов СВО и Комитет семей воинов Отечества.

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