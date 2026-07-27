В Москве пройдет конференция по развитию кинобизнеса для предпринимателей

Как отмечают организаторы, конференция ориентирована не только на действующих участников кинорынка, но и на предпринимателей, которые рассматривают креативные индустрии как перспективное направление для запуска или расширения бизнеса. Участие в мероприятии будет бесплатным при предварительной регистрации.