В Москве пройдет конференция по развитию кинобизнеса для предпринимателей

В Москве 10 августа состоится конференция, посвященная развитию кинобизнеса и современным инструментам поддержки предпринимателей, работающих в креативной индустрии. Площадкой мероприятия станет центр «Бизнес. Техноград», где представители отрасли, эксперты и владельцы компаний обсудят ключевые тенденции рынка, перспективы производства контента и возможности для малого и среднего бизнеса.
Участники конференции смогут узнать о действующих мерах поддержки предпринимателей, особенностях финансирования кинопроектов, использовании цифровых технологий при создании и продвижении фильмов, а также о защите интеллектуальной собственности. Отдельное внимание организаторы планируют уделить вопросам развития видеоконтента и поиску новых бизнес-моделей в условиях меняющегося медиарынка.
Своим опытом поделятся представители ведущих организаций киноиндустрии, включая продюсерские компании, киностудии и экспертов, работающих в сфере производства и распространения аудиовизуального контента. В программе также предусмотрены практические сессии, во время которых участники смогут получить рекомендации по развитию собственных проектов и обсудить возможности сотрудничества с представителями отрасли.
Как отмечают организаторы, конференция ориентирована не только на действующих участников кинорынка, но и на предпринимателей, которые рассматривают креативные индустрии как перспективное направление для запуска или расширения бизнеса. Участие в мероприятии будет бесплатным при предварительной регистрации.
Проведение подобных встреч является частью работы Москвы по развитию креативной экономики. В последние годы столица расширяет меры поддержки предпринимателей, занятых в сфере культуры, медиа и производства контента, создавая условия для появления новых проектов и укрепления позиций российских компаний на рынке.