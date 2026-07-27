Райан Гослинг сыграет Призрачного гонщика в новом фильме Marvel

«Я словно вернулся в прошлое, потому что был здесь два года назад, когда мы презентовали “Дэдпула и Росомаху”. Я никогда не забуду тот вечер, потому что тогда я познакомился с величайшими фанатами. Гослинг — просто огонь. Я говорю это с огромным уважение». В прошлом году мы потратили много времени на создание Star Wars: Starfighter, и, когда Райан начал рассказывать об этом персонаже, я подумал: «Братан, давай сделаем это», — отметил Шон Леви. Новый фильм о Призрачном гонщик выйдет в 2028 году.