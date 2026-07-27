Райан Гослинг сыграет Призрачного гонщика в новом фильме Marvel

Глава Marvel Studios Кевин Файги на фестивале Comic Con в Сан-Диего объявил, что звезда фильма «Проект “Конец света” Райан Гослинг исполнит роль Призрачного гонщика в новой картине, сообщает Variety.
Режиссером картины станет Шон Леви, известный по фильмам «Дэдпул и Росомаха» и сериалу «Очень странные дела». Сценарий напишет Джонатан Троппер — он также работал над сценарием к фильму Star Wars: Starfighter, где Гослинг также исполнит главную роль. Премьера этого фильма намечена на май 2027 года. Star Wars: Starfighter станет вторым полнометражным проектом по вселенной «Звездных войн» c 2019 года. В мае 2026 года в прокат вышла картина «Мандалорец и Грогу», главные роли в которой исполнили Педро Паскаль и Сигурни Уивер.
«Я словно вернулся в прошлое, потому что был здесь два года назад, когда мы презентовали “Дэдпула и Росомаху”. Я никогда не забуду тот вечер, потому что тогда я познакомился с величайшими фанатами. Гослинг — просто огонь. Я говорю это с огромным уважение». В прошлом году мы потратили много времени на создание Star Wars: Starfighter, и, когда Райан начал рассказывать об этом персонаже, я подумал: «Братан, давай сделаем это», — отметил Шон Леви. Новый фильм о Призрачном гонщик выйдет в 2028 году.
Гослинг станет вторым актером, воплотившим образ Призрачного гонщика в кино. Первым эту роль сыграл Николас Кейдж в фильме 2007 года, где его коллегой по площадке стала жена Гослинга Ева Мендес, исполнившая роль Роксанны Симпсон.
Помимо Кейджа, персонажа также играл Гэбриел Луна в сериале «Агенты “Щ. И. Т.”. Планировался отдельный сериал с его участием для платформы Hulu, но проект закрыли в 2019 году.
В оригинальном фильме 2007 года студии Sony Кейдж сыграл каскадера-мотоциклиста Джонни Блэйза, который продает душу дьяволу Мефисто, чтобы спасти отца от рака. Мефисто выполняет условие сделки, но отец Джонни все равно погибает во время трюка, после чего герой связывается со сверхъестественным демоном Духом мщения и обретает способность превращаться в пылающего скелета-байкера с огненными цепями и суперспособностью — Карающим взглядом.
Кейдж вернулся к роли Призрачного гонщика в сиквеле 2011 года, однако критики и зрители встретили оба фильма прохладно. Новый проект Marvel с Гослингом станет попыткой перезапустить историю персонажа спустя более 15 лет после последней экранизации.
Сиквел фильма «Проект “Конец света”.
Ранее The Hollywood Reporter сообщил, что фильм «Проект “Конец света” с Райаном Гослингом может положить начало новой франшизе по мотивам романов Энди Вейра. Актер заинтересовался историей школьного учителя Райланда Грейса и его инопланетного напарника Рокки еще во времена пандемии коронавируса — он получил рукопись за год до выхода романа. История произвела на Гослинга сильное впечатление. Позже он приобрел права на экранизацию и стал продюсером фильма.
Весной 2020 года он пригласил к работе бывшую главу Sony Эми Паскаль, которая помогла собрать творческую команду. Режиссерами фильма стали Фил Лорд и Крис Миллер, сценарий написал Дрю Годдард (который ранее работал над сценарием фильма «Марсианин»). Первоначально проект оценивался в $3 млн, но после покупки студии MGM компанией Amazon в 2022 году бюджет увеличили до $190 млн.
Источники, близкие к студии, отмечают, что Вейр раньше никогда не писал продолжения своих книг. Сейчас он сосредоточен на новом романе, не связанном с серией «Аве Мария», однако писатель не исключает, что когда-нибудь вернется к этой вселенной. По его словам, идей для продолжения много, но ни одна пока не оформлена в готовую историю.
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