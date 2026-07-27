Минцифры назвало число абитуриентов, подавших заявления через «Госуслуги»

Так, изначально на портал подали 4,3 миллиона заявлений, что на 72% больше, чем в прошлом году. При этом 552 тысячи заявлений отслеживалось или редактировалось на портале после офлайн-подачи. Помимо этого, иностранцы подали 58 тысяч заявлений, в том числе 19 тысяч через приложение ruID, благодаря которому поступить в вуз можно еще до визита в Россию.