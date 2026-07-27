Минцифры назвало число абитуриентов, подавших заявления через «Госуслуги»

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Почти все абитуриенты подали заявления в высшее учебное заведение через портал «Госуслуги», сообщило Минцифры в своем канале в «Максе».
«Вузы завершают приемную кампанию на бюджетные места на бакалавриат, специалитет и базовое высшее образование. Почти 1,3 миллиона человек подавали заявления с Госуслугами. Это 94% абитуриентов. В прошлом году за аналогичный период Госуслугами воспользовались 77% абитуриентов», — говорится в сообщении министерства.
Отмечается, что после зачисления все студенты смогут перейти с «Госуслуг» в чат своего курса на национальной платформе «Макс». Помимо этого, на портале для них будут сформированы электронный студенческий билет и электронная зачетка.
Так, изначально на портал подали 4,3 миллиона заявлений, что на 72% больше, чем в прошлом году. При этом 552 тысячи заявлений отслеживалось или редактировалось на портале после офлайн-подачи. Помимо этого, иностранцы подали 58 тысяч заявлений, в том числе 19 тысяч через приложение ruID, благодаря которому поступить в вуз можно еще до визита в Россию.
В сообщении говорится, что 58% абитуриентов выбрали очную форму обучения, 16% — очно-заочную, остальные — заочную. При этом в числе самых востребованных специальностей в этом году информатика и вычислительная техника, менеджмент, экономика, юриспруденция и педагогическое образование. Чаще абитуриенты выбирали для поступления Москву и Санкт-Петербург.