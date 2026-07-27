«Ночной забег в Столице закатов» пройдет в Нижнем Новгороде 1 августа

По традиции во время мероприятия выберут короля и королеву «Ночного забега». Победителями станут участник и участница, которые наберут наибольшее количество голосов в онлайн-голосовании в официальном сообществе проекта. Кроме того, отдельный зачет предусмотрен для корпоративных команд. В прошлом году на старт вышли 69 коллективов. Они соревновались в номинациях «Самая многочисленная команда» и «Самая быстрая команда».