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«Ночной забег в Столице закатов» пройдет в Нижнем Новгороде 1 августа

Любители бега смогут преодолеть дистанции 2, 5 и 10 километров по Нижне-Волжской набережной.

Источник: Нижегородская правда

Нижний Новгород вновь станет площадкой для одного из самых массовых летних спортивных событий региона — «Ночного забега в Столице закатов». Любители бега смогут преодолеть дистанции 2, 5 и 10 километров по Нижне-Волжской набережной, а после финиша их ждет концерт.

Уже в четвертый раз соревнования соберут тысячи любителей бега из разных регионов России. Как отмечают организаторы, в прошлом году участниками старта стали около шести тысяч человек, причем почти 40% бегунов приехали в Нижний Новгород из других городов страны.

Участникам предложат три дистанции — 2, 5 и 10 километров. Все маршруты пройдут по Нижне-Волжской набережной. Благодаря ровному рельефу трассы подходят как для начинающих спортсменов, так и для тех, кто рассчитывает установить личный рекорд.

Помимо спортивной части, гостей ждет насыщенная развлекательная программа. На протяжении дистанции бегунов будут поддерживать музыканты и болельщики, а после финиша состоится церемония награждения и концерт. Хедлайнером вечера станет перформативный дуэт «СТЕРЕО ШИРИНА», который выступит у катера «Герой».

По традиции во время мероприятия выберут короля и королеву «Ночного забега». Победителями станут участник и участница, которые наберут наибольшее количество голосов в онлайн-голосовании в официальном сообществе проекта. Кроме того, отдельный зачет предусмотрен для корпоративных команд. В прошлом году на старт вышли 69 коллективов. Они соревновались в номинациях «Самая многочисленная команда» и «Самая быстрая команда».

Регистрация на старт продолжается.

18+

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