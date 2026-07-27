В Ростовскую область направили аварийные бригады энергетиков из соседних регионов

По данным компании, в регион направляются 26 бригад из филиалов «Кубаньэнерго», «Волгоградэнерго», «Астраханьэнерго» и «Калмэнерго». Часть специалистов уже прибыла к местам проведения работ и приступила к восстановлению электроснабжения.