Пострадавшим жителям Октябрьского округа и Кына выплачивают компенсацию

Отдельно предусмотрена компенсация за потерю движимого имущества — мебели, бытовой техники, дров и других вещей. В Октябрьском округе уже зарегистрировано 193 заявления. Размер выплаты будет зависеть от фактического ущерба, но не превысит 200 тысяч рублей. Ожидается, что компенсации начнут перечислять в конце этой недели — начале следующей.