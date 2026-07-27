В Волжском на стройках обнаружили и депортировали двух нелегалов

Плановые рейды прошли с 13 по 24 июля. Особое внимание уделялось местам массового проживания иностранных граждан, а также хозяйствующим субъектам, в том числе работающих в сфере строительства, привлекающим к трудовой деятельности лиц из-за рубежа.