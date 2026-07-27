Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородского подростка арестовали по делу о нападении на музыкантов

В Нижнем Новгороде арестовали 16-летнего местного жителя по обвинению в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) на улице Большой Покровской, сообщили в СУ СКР по Нижегородской области. Еще двум фигурантам назначили подписку о невыезде, четвертому — обязательство о явке.

В Нижнем Новгороде арестовали 16-летнего местного жителя по обвинению в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) на улице Большой Покровской, сообщили в СУ СКР по Нижегородской области. Еще двум фигурантам назначили подписку о невыезде, четвертому — обязательство о явке.

По данным следствия, 20 июля обвиняемые применили насилие в отношении двух потерпевших, включая несовершеннолетнего.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что группа подростков систематически нападает на людей. Одним из последних инцидентов стало нападение на музыкантов, возвращавшихся с инструментами после репетиции.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше