Пронзенный ломом пассажир Toyota Camry скончался в Волгограде

Волгоградским медикам не удалось спасти жизнь мужчины, который пострадал во время происшествия с участием легковой иномарки Toyota Camry и грузового автомобиля КамАЗ в четверг, 23 июля.
Он скончался в медучреждении четыре дня спустя.
«Полученные мужчиной травмы оказались несовместимыми с жизнью, несмотря на усилия медиков, он умер», — подтвердили vlg.aif.ru в облздраве.
Происшествие случилось в Тракторозаводском районе областного центра на Третьей продольной магистрали напротив опоры ЛЭП № 211.
«24-летний водитель КамАЗа наехал на металлический лом, он отлетел в двигавшуюся навстречу грузовику легковую иномарку. Пострадал пассажир Toyota», — сообщали тогда в региональном полицейском главке.
Судя по снимку с места событий, лом пробил лобовое стекло и вонзился в тело мужчины, находившемся на переднем пассажирском сиденье.
Все дни, что пострадавший находился больнице, его состояние медики оценивали как крайне тяжелое, но прилагали все усилия, чтобы спасти жизнь пациента в условиях реанимации. Во второй половине дня 27 июля его сердце остановилось.
Ранее стало известно, что волгоградец, которого вырезали из машины после ДТП на ростовской трассе спасатели из Адыгеи, остаётся в реанимации.