Президент назначил шесть новых судей в Волгограде и области

Стало известно о назначении новых судей в Волгоградской области. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона, Указом Президента Российской Федерации от 27 июля 2026 года № 514 назначены:
— Анна Бондарь — судьей Волгоградского областного суда;
— Александр Солтыс — заместителем председателя Дзержинского районного суда Волгограда;
— Ирина Купина — судьей Тракторозаводского районного суда Волгограда;
— Владимир Гулян — судьей Городищенского районного суда;
— Сергей Болкунов — судьей Камышинского городского суда;
— Ольга Зарубина — судьей Камышинского городского суда.