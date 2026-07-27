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Президент назначил шесть новых судей в Волгограде и области

Стало известно о назначении новых судей в Волгоградской области. Как сообщили в объединенной.

Стало известно о назначении новых судей в Волгоградской области. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона, Указом Президента Российской Федерации от 27 июля 2026 года № 514 назначены:

— Анна Бондарь — судьей Волгоградского областного суда;

— Александр Солтыс — заместителем председателя Дзержинского районного суда Волгограда;

— Ирина Купина — судьей Тракторозаводского районного суда Волгограда;

— Владимир Гулян — судьей Городищенского районного суда;

— Сергей Болкунов — судьей Камышинского городского суда;

— Ольга Зарубина — судьей Камышинского городского суда.