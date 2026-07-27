Мобильная бригада врачей посетила поселок Заречный на Ставрополье

Жители поселка Заречного в Новоалександровском округе Ставропольского края прошли медосмотр благодаря мобильной бригаде врачей, которая посетила населенный пункт в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в правительстве региона.
Врач общей практики и акушер-гинеколог провели прием пациентов в местном фельдшерско-акушерском пункте и в передвижном медпункте. Также была организована работа передвижного флюорографа, где каждый мог проверить органы грудной клетки.
Обследования и прием специалистов прошли 44 человека. При наличии показаний назначено лечение или проведена коррекция уже получаемой терапии.
«С начала года мобильными медицинскими бригадами выполнено около 1,5 тысячи выездов, осмотрено 45,5 тысячи человек. Каждый такой выезд — это реальная помощь жителям отдаленных населенных пунктов», — отметил министр здравоохранения Ставрополья Юрий Литвинов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.