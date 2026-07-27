В Петербурге за полгода провели более 100 тысяч исследований качества воды

В программу производственного контроля качества и безопасности воды входят 396 контрольных точек, в том числе 350 на распределительной сети. Качество воды в них оценивается более чем по 110 показателям. За первое полугодие специалисты отобрали свыше двух тысяч проб на выходе с водопроводных станций и более семи тысяч проб в контрольных точках распределительной сети. По результатам исследований по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и вирусологическим показателям превышений гигиенических нормативов не зарегистрировано.