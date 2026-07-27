В Петербурге за полгода провели более 100 тысяч исследований качества воды

Свыше 100 тысяч исследований качества водопроводной воды было проведено в первом полугодии 2026 года в Санкт-Петербурге. Подобная работа отвечает целям и задачам нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в городском комитете по энергетике и инженерному обеспечению.
В Северной столице действует многоуровневая система контроля, позволяющая оперативно реагировать на любые изменения в состоянии Невы и обеспечивать жителей гарантированно безопасной водой. Специалисты «Водоканала Санкт-Петербурга» ежедневно оценивают показатели в соответствии с действующими нормативами.
В программу производственного контроля качества и безопасности воды входят 396 контрольных точек, в том числе 350 на распределительной сети. Качество воды в них оценивается более чем по 110 показателям. За первое полугодие специалисты отобрали свыше двух тысяч проб на выходе с водопроводных станций и более семи тысяч проб в контрольных точках распределительной сети. По результатам исследований по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и вирусологическим показателям превышений гигиенических нормативов не зарегистрировано.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.