Группе подростков, избившей музыкантов, вынесли приговор в Нижнем Новгороде

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для подростка, которого обвиняют в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Ою этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.
Ходатайство об этом подал следователь следственного отдела по Нижегородскому району Нижнего Новгорода СУ СК России по Нижегородской области.
В отношении ещё двух участников дела суд назначил меру пресечения в форме подписки о невыезде и надлежащем поведении. Третьему фигуранту предъявлено обязательство о явке.
Напомним, что 22 июля в СМИ появилась информация группе подростков, которые напали на уличных музыкантов. Из-за происшествия возбуждили уголовное дело по статье о хулиганстве. Ситуацией также заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин.