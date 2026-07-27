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Группе подростков, избившей музыкантов, вынесли приговор в Нижнем Новгороде

В отношении ещё двух участников дела суд назначил меру пресечения в форме подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для подростка, которого обвиняют в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Ою этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Ходатайство об этом подал следователь следственного отдела по Нижегородскому району Нижнего Новгорода СУ СК России по Нижегородской области.

В отношении ещё двух участников дела суд назначил меру пресечения в форме подписки о невыезде и надлежащем поведении. Третьему фигуранту предъявлено обязательство о явке.

Напомним, что 22 июля в СМИ появилась информация группе подростков, которые напали на уличных музыкантов. Из-за происшествия возбуждили уголовное дело по статье о хулиганстве. Ситуацией также заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин.