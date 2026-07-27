Сожительница Эпштейна может унаследовать до 100 миллионов долларов

Как следует из изученных NYT материалов, Эпштейн называл Шуляк своей «любимицей», разрешал ей свободно пользоваться своей кредитной картой, путешествовал с ней и за несколько лет перечислил ей почти миллион долларов. Кроме того, финансист также направил десятки тысяч долларов ее родителям в Белоруссии.