Назван топ-10 городов РФ для поступления в вузы

Прием заявлений абитуриентов для поступления на бюджетные места бакалавриата, специалитета и базового высшего образования завершен. Почти 4,3 миллиона заявлений подали абитуриенты в 2026 году через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на Госуслугах. Электронной подачей документов воспользовались около 1,3 миллиона человек (почти 94 процентов абитуриентов).
Как сообщили в Минобрнауки, более половины заявлений — 58 процентов — подано на очную форму обучения, около трети — на заочную и 16 процентов — на очно-заочную.
Самые популярные направления.
В числе наиболее популярных направлений подготовки в этом году у абитуриентов инженерное и педагогическое образование, информатика и вычислительная техника, информационные системы и технологии.
Топ-10 городов, в вузы которых поступают.
В министерстве также назвали города, вузы которых чаще других выбирают для поступления. В списке оказались:
МоскваСанкт-ПетербургКазаньЕкатеринбургНовосибирскРостов-на-ДонуНижний НовгородУфаКраснодарТомск.
Напомним, 27 июля на портале «Госуслуг» и на сайтах университетов публикуются конкурсные списки абитуриентов.
До 12.00 по московскому времени 1 августа принимаются согласия на зачисление от льготников, олимпиадников и поступающих на целевое обучение, до 12.00 по Москве 5 августа — от поступающих по основному конкурсу, то есть по результатам ЕГЭ.
Что дальше?
3 августа (для поступающих по квотам и для олимпиадников) и 7 августа (для поступающих по основному конкурсу) вузы издают и публикуют приказы о зачислении на бюджет по программам бакалавриата и специалитета. С момента окончания сроков подачи согласий и до этих дат включительно, то есть с 1 по 3 августа и с 5 по 7 августа, установлены «Дни тишины». В этот период абитуриенты не смогут отозвать свои заявления о поступлении, подать и отозвать согласия на зачисление.
«Это позволит зафиксировать список зачисленных, даст абитуриентам четкое понимание своего статуса», — подчеркнули в Минобрнауки.
Приемная кампания на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета с учетом возможного дополнительного набора должна завершиться не позднее 29 августа.
После зачисления все студенты смогут перейти с Госуслуг в чат своего курса в мессенджере МAX. Также на портале для них будут сформированы электронный студенческий билет и электронная зачетка.
Магистратура, аспирантура, платники.
По программам магистратуры дата завершения приема документов на бюджетные места устанавливается вузами самостоятельно, но не позднее 20 августа.
При поступлении на платные места по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры дата окончания приема заявлений — также на усмотрение вуза, но не позднее 20 сентября.
Завершение приемной кампании по программам магистратуры — 20 сентября. На платные места бакалавриата, специалитета и магистратуры приемная кампания завершится 30 сентября.
По программам аспирантуры зачисление завершается не позднее 30 ноября.
Справка «РГ».
Для приема в российские университеты в 2026 году установлено 620 481 бюджетное место. 73 процента мест распределено региональным вузам.
Традиционно наибольшее количество бюджетных мест установлено по инженерным (263,8 тыс.), педагогическим (79 тыс.) и медицинским (57,7 тыс.) направлениям.