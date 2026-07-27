Назван топ-10 городов РФ для поступления в вузы

3 августа (для поступающих по квотам и для олимпиадников) и 7 августа (для поступающих по основному конкурсу) вузы издают и публикуют приказы о зачислении на бюджет по программам бакалавриата и специалитета. С момента окончания сроков подачи согласий и до этих дат включительно, то есть с 1 по 3 августа и с 5 по 7 августа, установлены «Дни тишины». В этот период абитуриенты не смогут отозвать свои заявления о поступлении, подать и отозвать согласия на зачисление.