Страшные пауки-каракурты ползут с юга на север России

«Укусы у них, конечно, опасны, но никаких поползновений или агрессии без причины они не сопроявляют. Каракурты, как и в целом другие пауки-тенетники (семейство — Ред.), очень интересны в своём поведении», — рассказывает редакции заводчик экзотических, если можно так сказать, питомцев по имени Леонид.