Страшные пауки-каракурты ползут с юга на север России

Жители юга находят в своих дворах чёрных пауков с красными отметинами, а в соцсетях люди делятся фотографиями смертельно опасных членистоногих, поселившихся в подвалах и гаражах. Особенно тревожно родителям детей: один укус для малыша может стать роковым.
Как отличить каракурта от безобидных сородичей и что делать при встрече с ним, выяснил корреспондент rostov.aif.ru.
Серебряная паутина.
«Увидела такого у себя в огороде! Меня бросило в дрожь, чуть сознание не потеряла, как отпрыгнула! Особенно беспокоюсь за своего внука, который часто у меня гостит и может случайно на такого наступить», — рассказывает rostov.aif.ru Наталья Васильева, 50-летняя жительница Северного жилого массива донской столицы.
Женщина обнаружила опасного соседа прямо на грядках. По её словам, выдать паука помогла специфическая паутина.
«Работала на грядках, увидела серебряную паутину, её не спутаешь ни с чем», — добавляет женщина.
«Укусы у них, конечно, опасны, но никаких поползновений или агрессии без причины они не сопроявляют. Каракурты, как и в целом другие пауки-тенетники (семейство — Ред.), очень интересны в своём поведении», — рассказывает редакции заводчик экзотических, если можно так сказать, питомцев по имени Леонид.
По его словам, когда изучаешь повадки хищника, мистический ужас исчезает.
«Какого-либо страха у меня не возникало, ведь когда знаешь “способности” паука — бояться нечего», — уверен он. Одна из его самок даже получила говорящее имя Кара.
«Назвал её так по слову “каракурт”, но со смыслом “всевышней кары”», — делится владелец необычного любимца. При этом он советует соседям о таком хобби лучше не рассказывать, чтобы не вызывать лишних волнений. Люди из-за незнания частенько устраивают панику и прочие неудобства.
Арахнолог Денис Тальников для rostov.aif.ru поясняет: в Ростовской области обитает один вид рода чёрных вдов — Latrodectus tredecimguttatus. Молодых особей можно узнать по 13 красным точкам на брюшке. У взрослых окрас становится полностью чёрным, а снизу появляется узор в виде «песочных часов».
«Как правило, при встрече с человеком паук скорее выберет тактику побега, чем стычки. Но в период спаривания и когда самка вынашивает кокон, она может быть агрессивна», — предупреждает эксперт.
Важно не перепутать каракурта с его двойником — пауком рода Steatoda (стегода). У ложной вдовы в орнаменте присутствует характерный «ободок» на абдомене (брюшко). Стегоды не опасны для человека, их яд слабее, чем у каракурта.
Ползёт на север.
Биолог Никита Степанов в беседе с rostov.aif.ru отмечает, что ареал опасного паука расширяется. Из-за повышения средних температур каракурт постепенно ползёт на север. Раньше их встречали только в степях и полупустынях, теперь они обживают частные сектора.
«Каракурт предпочитает сухие, хорошо прогреваемые солнцем места. Его можно обнаружить в оврагах, среди камней, а также на дачных участках, в сараях и во дворах частных домов», — рассказывает биолог.
Подтверждение тому — сообщения в социальных сетях. Максим Селецкий написал, что каракурты обосновались у него в подвале. Пауки не роют нор, а прячутся в естественных углублениях, под досками или строительным мусором, рядом с которым плетут беспорядочную паутину.
Укус каракурта, по словам биолога, часто напоминает лёгкий укол, но через 10−30 минут наступает резкое ухудшение: сильная боль, мышечные спазмы, потливость, боли в животе и грудной клетке. Симптомы могут напоминать острый живот или инфаркт, а если не обратиться вовремя к врачам, то вполне вероятен и летальный исход.
«Особенно тяжело отравление может протекать у детей, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями. Воздействуя на нервную систему, α-латротоксин способен вызывать выраженную интоксикацию, тревожность, одышку и нарушения работы сердечно-сосудистой системы», — подчёркивает Степанов.
Можно ли прижечь укус каракурта?
В интернете до сих пор гуляет миф советских времён: прижечь место укуса нужно спичкой. Этот метод экспериментально обосновал учёный Павел Мариковский, который даже опробовал его на себе. Логика была такова: высокая температура разрушает белковые компоненты яда. Однако современная наука смотрит на это иначе.
«С биохимической точки зрения этот подход имеет определённое обоснование, однако эффективность такого метода ограничена, поскольку токсин быстро проникает в ткани и взаимодействует с нервными окончаниями. Поэтому современная медицина не рассматривает прижигание как основной способ помощи», — констатирует Никита Степанов.
Врач скорой помощи Максим Маценко рекомендует не следовать народным рецептам.
«Ни в коем случае не разрезайте кожу, не прижигайте, не пытайтесь “высосать” яд. Это опасные мифы, которые только усугубят состояние и могут занести инфекцию», — делится с rostov.aif.ru медик.
Разобравшись с запретами, стоит запомнить алгоритм действий. Главное, по словам медика, правило: не паниковать и действовать быстро. Сразу после укуса промойте ранку водой с мылом и не двигайте конечностью, которую укусили.
«Симптомы проявляются через 15−30 минут: жгучая боль, которая распространяется к животу и пояснице. Постарайтесь поймать паука и привезти его с собой в больницу, чтобы врачи знали, какой антидот нужен вам», — инструктирует Максим Маценко.
Чтобы обезопасить дом, эксперты советуют регулярно скашивать высокую траву, убирать строительный мусор и дрова, а также проверять обувь перед тем, как надеть её.
Учёные успокаивают: на Дону обитает множество безопасных пауков. Сенокосцы, скакунчики и домовые тегенарии опасности не представляют. От человека они бегут, а некоторые, как фолькус, могут даже сбросить лапку, чтобы спастись. Кидаться тапками нужно только в каракуртов, а с остальными можно жить в мире.