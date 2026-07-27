В траве сидел убийца. Страшные пауки-каракурты ползут с юга на север России

Укус каракурта, по словам биолога, часто напоминает лёгкий укол, но через 10−30 минут наступает резкое ухудшение: сильная боль, мышечные спазмы, потливость, боли в животе и грудной клетке. Симптомы могут напоминать острый живот или инфаркт, а если не обратиться вовремя к врачам, то вполне вероятен и летальный исход. «Особенно тяжело отравление может протекать у детей, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями. Воздействуя на нервную систему, α-латротоксин способен вызывать выраженную интоксикацию, тревожность, одышку и нарушения работы сердечно-сосудистой системы», — подчёркивает Степанов.