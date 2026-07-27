Кандидаты от «Новых людей» в Прикамье допустили ошибки при регистрации на выборы

В сообщении говорится, что у партии есть возможность внести необходимые дополнения и уточнения в срок до 29 июля. Вопрос о регистрации единых списков кандидатов рассмотрят на заседании избирательной комиссии Пермского края 31 июля. Ранее сообщалось об ошибках, выявленных в пакетах документов на регистрацию в кандидаты краевого парламента и пермской гордумы у председателей партии КПРФ.