Самарский гонщик Михаил Симонов дважды победил на турнире в Италии

Гонщик из Самарской области Михаил Симонов блестяще выступил на турнире TCR Italy. В первой гонке уроженец Сызрани стартовал вторым, но уже на первом повороте сумел стать лидером: его соперника утащило на внешнюю сторону трассы.
«После этого Михаил лидировал до самого финиша», — сообщает портал Российской серии кольцевых гонок.
Вторая гонка начиналась для Михаила Симонова чуть хуже, на старте он был седьмым. Но снова смог выбиться в лидеры уже на первых минутах гонки и не оставил соперникам ни единого шанса.
Ранее самарский гонщик занял второе место во второй гонке третьего этапа TCR Europe во Франции, на автодроме Поль Рикар. В России он примет участие в этапе чемпионата страны