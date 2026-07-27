Кадровые перестановки в судах Волгограда затронули 6 человек

Жителям Дзержинского, Тракторозаводского и Городищенского районов, а также горожанам Камышина следует учитывать эти изменения при подготовке к судебным процессам. С полным текстом президентского указа за номером 514 все желающие могут ознакомиться на официальном портале правовой информации.