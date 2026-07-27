Кадровые перестановки в судах Волгограда затронули 6 человек

Шесть новых фамилий появились в списках судов Волгограда и области. Согласно указу Президента РФ Владимира Путина от 27 июля 2026 года, масштабные кадровые перестановки затронули сразу несколько районных инстанций Волгограда и соседних территорий.
Как следует из опубликованного документа, Анна Бондарь назначена судьей Волгоградского областного суда. Александр Солтыс занял пост заместителя председателя Дзержинского районного суда. Ирина Купина будет осуществлять правосудие в Тракторозаводском районном суде города.
Кадровые решения также затронули муниципалитеты региона. Владимир Гулян получил должность судьи в Городищенском районном суде. В Камышинский городской суд направлены сразу два специалиста: Сергей Болкунов и Ольга Зарубина приступят к исполнению своих обязанностей.
Жителям Дзержинского, Тракторозаводского и Городищенского районов, а также горожанам Камышина следует учитывать эти изменения при подготовке к судебным процессам. С полным текстом президентского указа за номером 514 все желающие могут ознакомиться на официальном портале правовой информации.
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