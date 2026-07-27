В Госдуме объяснили, какие гаражи не попадают под гаражную амнистию

Павел Крашенинников, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сообщил в интервью ТАСС, что гаражная амнистия охватывает исключительно капитальные гаражи и прилегающие к ним земельные участки.
Крашенинников уточнил, что речь идет о гаражах, построенных на законных основаниях, но оказавшихся вне правового поля. Пик создания таких гаражей пришелся на 1970−1980-е годы, и многие из них не были должным образом оформлены, отметил он.
На сегодняшний день по программе гаражной амнистии зарегистрировано около 800 тысяч гаражей. «Мы считаем, что еще даже половина не прошла. Поэтому мы и продлеваем», — добавил Крашенинников.
Он также разъяснил, что под действие амнистии не попадают многоуровневые парковки, гаражи под многоквартирными домами и так называемые гаражи-ракушки, которые являются некапитальными сооружениями.
Напомним, что Госдума продлила действие «гаражной амнистии» до 2031 года. Инициаторами закона выступили первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев и Павел Крашенинников. Это позволяет нижегородцам бесплатно оформить на себя капитальные гаражи, построенные до введения Градостроительного кодекса РФ, а также участки в государственной или муниципальной собственности.
Как ранее сообщалось на сайте pravda-nn.ru, всего с начала действия программы «гаражной амнистии» с 2021 по 2026 годы жители Нижегородской области оформили 3660 гаражей, в том числе 487 гаражей в этом году.