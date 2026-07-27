В Госдуме объяснили, какие гаражи не попадают под гаражную амнистию

Напомним, что Госдума продлила действие «гаражной амнистии» до 2031 года. Инициаторами закона выступили первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев и Павел Крашенинников. Это позволяет нижегородцам бесплатно оформить на себя капитальные гаражи, построенные до введения Градостроительного кодекса РФ, а также участки в государственной или муниципальной собственности.